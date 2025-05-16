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Общество

Туалеты в парке 777-летия Нижнего Новгорода откроют по окончанию благоустройства

19 мая 2025 08:00  [109] Общество
Туалеты в парке 777-летия Нижнего Новгорода откроют по окончанию благоустройства

Туалеты для посетителей парка 777-летия Нижнего Новгорода откроют после завершения работ по благоустройству сквера. Об этом представители администрации Автозаводского района сообщили в социальной сети, отвечая на вопрос нижегородки.

Жительница поинтересовалась сроками открытия туалетных модулей, установленных на территории парка.

Как пояснили в администрации района, в настоящее время разработана проектно-сметная документация на продолжение работ по благоустройству территории.

"Туалеты будут запущены после завершения работ", - отметили в райадминистрации.

Напомним, что в Нижнем Новгороде на набережной Федоровского демонтировали туалет, на данной территории запланирована установка нового туалетного модуля.

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство Парки
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