Туалеты в парке 777-летия Нижнего Новгорода откроют по окончанию благоустройства

Туалеты для посетителей парка 777-летия Нижнего Новгорода откроют после завершения работ по благоустройству сквера. Об этом представители администрации Автозаводского района сообщили в социальной сети, отвечая на вопрос нижегородки.
Жительница поинтересовалась сроками открытия туалетных модулей, установленных на территории парка.
Как пояснили в администрации района, в настоящее время разработана проектно-сметная документация на продолжение работ по благоустройству территории.
"Туалеты будут запущены после завершения работ", - отметили в райадминистрации.
Напомним, что в Нижнем Новгороде на набережной Федоровского демонтировали туалет, на данной территории запланирована установка нового туалетного модуля.
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