Туалеты в парке 777-летия Нижнего Новгорода откроют по окончанию благоустройства Общество

Туалеты для посетителей парка 777-летия Нижнего Новгорода откроют после завершения работ по благоустройству сквера. Об этом представители администрации Автозаводского района сообщили в социальной сети, отвечая на вопрос нижегородки.

Жительница поинтересовалась сроками открытия туалетных модулей, установленных на территории парка.

Как пояснили в администрации района, в настоящее время разработана проектно-сметная документация на продолжение работ по благоустройству территории.

"Туалеты будут запущены после завершения работ", - отметили в райадминистрации.

Напомним, что в Нижнем Новгороде на набережной Федоровского демонтировали туалет, на данной территории запланирована установка нового туалетного модуля.