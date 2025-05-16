Число посетителей нижегородских музеев продолжает расти Культура и отдых

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число музеев. По данным Нижегородстата, на 2023 год в регионе действовали 80 музеев — это на шесть больше, чем годом ранее. Информация была опубликована в честь Международного дня музеев, который ежегодно отмечается 18 мая.

За 2023 год музеи области посетили 2,3 миллиона человек. При этом около 1,5 миллиона гостей предпочли осматривать экспозиции самостоятельно, без участия экскурсоводов.

В течение 2023 года учреждения культуры провели более 2 тысяч выставок. Из них 1069 были организованы на основе собственных коллекций, 549 — с использованием экспонатов из других фондов. Еще 405 экспозиций были размещены за пределами музейных зданий.

Всего за год было представлено 113,6 тысячи предметов из основного музейного фонда. Кроме того, сотрудники музеев провели 57,4 тысячи экскурсий.

По состоянию на конец 2023 года музейный фонд Нижегородской области насчитывает 1 миллион единиц хранения. Из них 775,5 тысячи предметов уже включены в Государственный электронный каталог. В автоматизированную музейную систему внесены 601 тысяча экспонатов, а 95,4% из них имеют цифровые изображения, доступные в интернете.

Работать в музеях региона сегодня продолжают 1,3 тысячи специалистов. За год численность сотрудников выросла на 4,9%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде откроется Музей русского символизма.