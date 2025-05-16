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Общество

Нижегородца лишат участка за карьер на сельхозугодьях

19 мая 2025 12:40  [100] Общество
Нижегородца лишат участка за карьер на сельхозугодьях

Фото: Александр Воложанин

Собственник земельного участка в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области лишится своей собственности из-за нарушения земельного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

Инспекторы ведомства провели проверку в марте прошлого года и установили, что на участке площадью свыше 7,1 гектара незаконно организовали карьер. Земля, предназначенная для сельскохозяйственного использования, была задействована для добычи песка, что противоречит её целевому назначению.

Кроме того, на части участка площадью 0,02 гектара плодородный слой почвы оказался перекрыт буртом, что привело к его фактическому уничтожению.

В результате владелец участка был привлечен к административной ответственности. В соответствии с действующим законодательством, принято решение об изъятии земли у собственника.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области выявила нарушения при использовании земельного участка в деревне Кузнечиха.

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Теги:
Земельные участки Краснобаковский район Россельхознадзор
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