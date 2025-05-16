Акула до смерти напугала нижегородку в Майами Происшествия

Фото: соцсети Ольги Каменской

Дочь победительница конкурса "Миссис Вселенная" Ольги Каменской из Нижнего Новгорода едва не стала жертвой акулы на отдыхе в Майями. Пугающую историю нижегородка рассказала в социальных сетях.

Ольга загорала, а ее дочка плескалась в воде, как вдруг на побережье началась паника. Кто-то громко закричал: "Shark!" ("Акула!"). Каменская в ужасе поняла, что потеряла из виду ребенка.

"Это были самые страшные секунды в моей жизни", — призналась Ольга. К счастью, спустя мгновение она увидела свою дочь уже на берегу — девочка самостоятельно выбралась из воды и вернулась на пляж.

"Теперь я понимаю, что одна секунда способна разделить жизнь на "до" и "после". Я бесконечно благодарна, что всё обошлось только испугом. Но внутри до сих пор дрожь", — поделилась переживаниями мать.

Ранее сообщалось о сбежавшей волчице из нижегородского зоопарка "Лимпопо".