Полчища насекомых терроризируют жителей Дзержинска Происшествия

Фото: сообщество "ДТП и ЧП Дзержинск " в ВК

Жители Дзержинска массово жалуются на зеленых крылатых насекомых, которые тучами летают по городу. Видео появилось в сообществе "Подслушано Дзержинск".

Зеленые мошки с прозрачными крыльями довольно назойливы: они не просто летают, но и облепляют машины, лезут в лицо и запутываются в волосах.

"Очень много на окраине, после ул. Гайдара. Чем ближе к выселкам, тем больше. Невозможно ехать на велосипеде", - написала в комментариях одна из горожанок.

Как оказалось, данные насекомые — это златоглазки, которые абсолютно безобидны для человека. Златоглазки не переносят никаких заболеваний и целенаправленно людей не кусают. Но даже если вас укусила такая мошка, то никакой опасности укус не представляет.

Златоглазки даже полезны, ведь они уничтожают вредных насекомых. Во многих странах златоглазок разводят специально и продают в качестве природного инсектицида от вредителей растений.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали партию из 214 пчелосемей, которую в дальнейшем планировалось незаконно продать. Пчелы оказались заражены нозематозом.