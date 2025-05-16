Гадюки проснулись: нижегородцам рассказали, как вести себя при встрече со змеей Общество

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С наступлением весны в Нижегородской области проснулись не только цветы и насекомые — активность начали проявлять и змеи. По информации Регионального токсикологического центра, с начала 2025 года уже зарегистрированы четыре случая укуса. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" пообщался с экспертами ННГУ имени Лобачевского и Приволжского исследовательского медицинского университета, чтобы выяснить, как избежать опасной встречи и что делать, если всё же она произошла.

Какие змеи обитают в регионе и кто из них представляет угрозу

На территории Нижегородской области обитают три вида змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка. Все они предпочитают участки с высокой травой, лесные опушки, болота, водоёмы, а также каменистые места или старые пни. Такие локации обеспечивают им укрытие и пищевую базу — мелких грызунов и земноводных.

Из всех представителей пресмыкающихся, встречающихся в регионе, опасность для человека представляет только гадюка. Распознать её можно по нескольким внешним признакам: треугольной голове, вертикальным зрачкам и характерному зигзагообразному узору на спине. Об этом рассказал Евгений Соломайкин, доцент кафедры экологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского. По его словам, гадюки также отличаются более плотным телосложением и коротким хвостом. Однако даже специалисты порой затрудняются с точной идентификацией, поэтому лучшей тактикой остаётся универсальное правило — не приближаться к змее вообще.

Змеи не нападают первыми: чего бояться не стоит

Популярное мнение о "змеиной агрессии" учёные называют мифом. Как подчёркивает Соломайкин, змеи нападают исключительно в случае угрозы. Чаще всего укус происходит тогда, когда человек случайно наступил на змею или задел её рукой или палкой. В остальных случаях пресмыкающиеся стремятся как можно скорее скрыться.

Главное при встрече со змеёй — сохранять спокойствие. Резкие движения, крики и паника лишь увеличивают риск укуса. Лучше всего замереть, а затем, не поворачиваясь к змее спиной, медленно отойти, давая ей возможность уползти.

В тёплый период (особенно в мае и июне) змеи могут собираться в группы для спаривания. Такие "змеиные свадьбы", как их называют в народе, могут напугать неожиданностью, но опасности в них нет, если не пытаться подойти слишком близко. Эксперты советуют: если вы стали свидетелем такого зрелища, не приближайтесь и не пытайтесь фотографировать змей. Лучше просто сообщить о месте их скопления специалистам по охране природы.

Что делать при укусе

Медицинские аспекты змеиного укуса пояснил Олег Военнов, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ПИМУ, доктор медицинских наук.

По его словам, первые признаки проявляются достаточно быстро: на месте укуса остаются два небольших прокола от зубов, появляется боль, покраснение, отёк, возможны кровотечение. В течение ближайших часов могут развиться симптомы общей интоксикации — слабость, жар, нарастающая отёчность, учащённый пульс, понижение давления. Это сигнал к немедленным действиям.

Первым делом следует вызвать скорую помощь. До приезда медиков необходимо наложить на место укуса сухую стерильную повязку, не перетягивая конечность. Сверху можно приложить холод, но только поверх повязки. Обувь, кольца, браслеты нужно снять, чтобы не усугублять отёк. Важно обеспечить пострадавшему покой и обильное питьё. Также разрешается принять антигистаминный препарат в подходящей дозировке — это поможет снизить риск аллергической реакции.

При этом категорически запрещается применять жгут, пытаться отсасывать яд или разрезать кожу — подобные действия только навредят.

Если укус произошёл у ребёнка, алгоритм помощи остаётся тем же. Отличается лишь дозировка медикаментов и количество жидкости.

Кому стоит быть особенно внимательным

Некоторые группы населения переносят укусы змей особенно тяжело. Врачи предупреждают: в зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями — в частности, с диабетом, патологиями сердца и лёгких. Такие состояния снижают способность организма бороться с ядом.

Повышенную настороженность следует проявлять пожилым людям. Из-за возрастных изменений иммунная и сердечно-сосудистая системы могут не справиться с токсическим воздействием. Также с большой осторожностью к змеям должны относиться аллергики. Даже минимальное количество яда может вызвать анафилаксию — опасную для жизни реакцию.

Меры предосторожности на природе

Собираясь в лес или на природу, важно позаботиться о безопасности заранее. Одежда должна быть плотной, закрывать ноги, обувь — высокой. Во время прогулки стоит внимательно смотреть под ноги, особенно переходя через траву, кустарник или валежник. Полезно и немного шуметь: вибрации шагов, голоса и движение веток помогают змее заранее уйти в укрытие.

Не стоит исследовать руками дупла, норы, кучи листьев. Змеи часто прячутся именно там. При себе желательно иметь аптечку. Как отмечает доктор Военнов, в неё должны входить стерильные бинты, охлаждающий элемент и антигистаминное средство. Эти простые меры могут сыграть решающую роль в случае несчастного случая.

Как напоминают специалисты, змеи не стремятся к конфликту с человеком. Они лишь часть окружающей природы, которая заслуживает уважения и внимательности.