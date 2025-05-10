Змеи напали на четырех нижегородцев в 2025 году Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Региональном токсикологическом центре за 2025 год зарегистрировано четыре случая обращений, связанных с укусами змей. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области.

Некоторые из этих обращений поступили в виде телемедицинских консультаций. Все пострадавшие были госпитализированы и получили необходимую помощь в условиях стационара.

По данным специалистов, чаще всего случаи укусов фиксируются в Борском, Ветлужском и Дальнеконстантиновском районах региона. Именно из этих муниципалитетов поступают обращения в токсикологический центр.

Кстати, в Нижегородской области обитают только три вида змей, из них ядовитой является только гадюка обыкновенная. Учет ядовитых змей в регионе не ведется.

Напомним, активность змей началась с середины апреля, пресмыкающиеся начали просыпаться после спячки из-за наступления теплой погоды.

Ранее сообщалось, что 11-летний ребенок заразился иксодовым клещевым боррелиозом в Нижегородской области.