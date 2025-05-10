Георгиевская лента
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 мая 2025 11:42  [68] Арест нижегородскому предпринимателю Дмитрию Дзепе продлили до 13 июля
13 мая 2025 11:26  [77] Бастрыкин потребовал доклад по убийству подростком мачехи в Семеновском районе
13 мая 2025 11:03  [106] Змеи напали на четырех нижегородцев в 2025 году
12 мая 2025 19:13  [314] Бухгалтер в Нижнем Новгороде присвоила почти 1,5 млн рублей
12 мая 2025 18:20  [308] Житель Дзержинска поджег свою возлюбленную
12 мая 2025 17:42  [1835] Суд оставил некрополиста Москвина в психбольнице до 7 ноября
12 мая 2025 17:08  [264] Падение нижегородки с обрыва в Дагестане привело к уголовному делу
12 мая 2025 16:56  [303] 17-летний юноша зарезал мачеху в Нижегородской области
12 мая 2025 16:24  [1374] Что известно о хирурге, подозреваемом в убийстве скрипачки Натальи Маурер
12 мая 2025 15:30  [324] Предпринимателя будут судить за гибель рабочего в Нижнем Новгороде
Происшествия

Змеи напали на четырех нижегородцев в 2025 году

13 мая 2025 11:03  [106] Происшествия
Змеи напали на четырех нижегородцев в 2025 году

Фото: pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Региональном токсикологическом центре за 2025 год зарегистрировано четыре случая обращений, связанных с укусами змей. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области.

Некоторые из этих обращений поступили в виде телемедицинских консультаций. Все пострадавшие были госпитализированы и получили необходимую помощь в условиях стационара.

По данным специалистов, чаще всего случаи укусов фиксируются в Борском, Ветлужском и Дальнеконстантиновском районах региона. Именно из этих муниципалитетов поступают обращения в токсикологический центр.

Кстати, в Нижегородской области обитают только три вида змей, из них ядовитой является только гадюка обыкновенная. Учет ядовитых змей в регионе не ведется.

Напомним, активность змей началась с середины апреля, пресмыкающиеся начали просыпаться после спячки из-за наступления теплой погоды.

Ранее сообщалось, что 11-летний ребенок заразился иксодовым клещевым боррелиозом в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Медицина и здоровье Травма
Поделиться:
Новости по теме
30 апреля 2025 12:50  [583] Более тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей
29 апреля 2025 09:00  [542] Биолог объяснила, какие опасности могут ждать нижегородцев в лесу
27 июня 2023 18:13  [1710] Учёные рассказали, как отличить укус ядовитой змеи и что делать дальше
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных