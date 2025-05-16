Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 мая 2025 12:35  [2] Режим ЧС отменили у трех домов в Нижегородском районе
20 мая 2025 12:25  [42] Нижний Новгород обогнал Казань и Уфу в рейтинге городов для переезда
20 мая 2025 12:21  [50] 239 участников СВО прошли в следующий этап программы "Герои. Нижегородская область"
20 мая 2025 11:12  [132] Нижегородцы рискуют жизнью, перебегая дорогу перед машинами на Лядова
20 мая 2025 10:50  [164] Нижегородские медики добились выплаты 860 тысяч рублей благодаря Профсоюзу
20 мая 2025 10:35  [137] Пациент с менингитом впал в кому после первичного диагноза об отравлении
20 мая 2025 10:20  [245] Пилот снял Нижний Новгород с высоты 10 тысяч метров
20 мая 2025 08:00  [191] Нижегородские ученые показали процесс зарождения молнии
19 мая 2025 19:00  [798] Нижегородка прожила без паспорта 24 года
19 мая 2025 18:42  [528] Канадская семья Фейнстра устроила тур по своей нижегородской ферме
Общество

Режим ЧС отменили у трех домов в Нижегородском районе

20 мая 2025 12:35  [2] Общество
Режим ЧС отменили у трех домов в Нижегородском районе

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера отменили у нескольких домов в Нижегородском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. 

Так, особый режим снят с 27 марта у домов по улице Шевченко, 16а, по переулку Холодный, 18/39 и по улице Октябрьской, территория домовладения 23. 

По указанным адресам вводится режим повышенной готовности. 

Ранее сообщалось, что отменен режим повышенной готовности в Канавине, введенный из-за провала грунта. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЧС
Поделиться:
Новости по теме
21 апреля 2025 15:00  [674] Режим повышенной готовности ввели из-за карстового провала в Сосновском районе
26 марта 2025 17:47  [752] Где в Ленинском районе Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности
26 марта 2025 12:46  [791] Режим повышенной готовности ввели на набережной Федоровского
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных