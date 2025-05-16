Режим ЧС отменили у трех домов в Нижегородском районе Общество

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера отменили у нескольких домов в Нижегородском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Так, особый режим снят с 27 марта у домов по улице Шевченко, 16а, по переулку Холодный, 18/39 и по улице Октябрьской, территория домовладения 23.

По указанным адресам вводится режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что отменен режим повышенной готовности в Канавине, введенный из-за провала грунта.