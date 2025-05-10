Режим повышенной готовности в Канавине из-за провала грунта отменен Происшествия

Фото: "Нижегородский водоканал"

Режим повышенной готовности на улице Керченской в Канавинском районе отменен. Соответствующий документ опубликован на портале городской администрации.

Напомним, что особые меры ввели в феврале 2025 года после просадки грунта из-за повреждений подземных коммуникаций. В результате образовалась десятиметровая яма, в которую упал 30-летний мужчина.

Ответственным за ликвидацию последствий аварии и проведение восстановительных работ назначили АО "Нижегородский водоканал".

В документе указано, что режим повышенной готовности отменяется в связи с устранением аварийной ситуации.

Ранее сообщалось, что особый режим ввели на набережной Федоровского.