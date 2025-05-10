Режим повышенной готовности в Канавине из-за провала грунта отменен

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Режим повышенной готовности на улице Керченской в Канавинском районе отменен. Соответствующий документ опубликован на портале городской администрации.
Напомним, что особые меры ввели в феврале 2025 года после просадки грунта из-за повреждений подземных коммуникаций. В результате образовалась десятиметровая яма, в которую упал 30-летний мужчина.
Ответственным за ликвидацию последствий аварии и проведение восстановительных работ назначили АО "Нижегородский водоканал".
В документе указано, что режим повышенной готовности отменяется в связи с устранением аварийной ситуации.
Ранее сообщалось, что особый режим ввели на набережной Федоровского.
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