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Общество

Число детских суицидов резко выросло в Нижегородской области

20 мая 2025 14:12  [78] Общество
Число детских суицидов резко выросло в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В 2024 году в Нижегородской области количество гибели детей в результате суицидов выросло до 15 человек. Об этом свидетельствуют данные доклада регионального уполномоченного по правам несовершеннолетних Маргариты Ушаковой.

Число детских суицидов в прошлом году выросло почти в два раза, в 2023 году было зафиксировано 8 случаев.

По летальности в результате завершенных суицидов Нижегородская область занимает третье место среди регионов ПФО. Такие же показатели и у Самарской области. Больше всего случаев зарегистрировано в Башкортостане – 26 человек. В Татарстане суицид совершили 16 детей.

Кроме того, в Нижегородской области зафиксировано 321 происшествие, связанное с несуицидальным самоповреждающим поведением (НСП) и попытками суицида среди несовершеннолетних. Среди пострадавших — 69 мальчиков и 237 девочек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в возрасте 15-17 лет (133 инцидента). В возрасте 13-14 лет зафиксировано 127 случаев, а среди детей 10-12 лет — 46. Из них 137 подростков проживают в районах области, 169 — в столице Поволжья.

В 25% случаев подростки страдали психическими заболеваниями. Такой же процент несовершеннолетних с депрессивными состояниями. В 24% случаев причиной стало эмоционально неустойчивое поведение. Конфликты с родителями, опекунами и педагогами стали причиной в 14% случаев.

Демонстративно-шантажное поведение зафиксировано в 6% инцидентов, конфликты со сверстниками — в 4%, а неразделенная любовь привела к таким действиям в 2% случаев.

Ранее нижегородский психолог рассказала, как помочь ребенку справиться с буллингом.

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Теги:
Дети Несовершеннолетние Смертность
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