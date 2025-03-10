Нижегородцам рассказали, как распознать буллинг и помочь ребенку Общество

Тема буллинга в учебных заведениях остается актуальной. В последние недели она снова привлекла внимание общественности как в Нижегородской области, так и по всей стране. О природе этой проблемы и возможных способах ее решения рассказала доцент кафедры общей и клинической психологии, руководитель Психологической службы ПИМУ Мария Халак.

По словам эксперта, сегодня к традиционным формам травли добавился кибербуллинг — давление через интернет и социальные сети. Он может проявляться в разных формах: от оскорбительных мемов до дипфейков, выставляющих жертву в неприглядном свете.

Подростки не всегда осознают последствия своих действий, которые могут привести к административной или даже уголовной ответственности. При этом травля больше не ограничивается стенами школы — она продолжается и в виртуальном пространстве, преследуя жертву повсюду.

Психолог отмечает, что объектами буллинга чаще всего становятся дети, которые чем-то отличаются от большинства — внешностью, поведением, оценками (как высокими, так и низкими). Причиной насмешек может стать любая уязвимость, а иногда — случайная ошибка или неловкая ситуация.

Однако буллинг не является неизбежным. Если в коллективе выстроена здоровая атмосфера, а педагог уделяет внимание взаимоотношениям детей, травли можно избежать.

Родителям важно обращать внимание на изменения в поведении ребенка. Среди тревожных сигналов:

— замкнутость, нежелание разговаривать о школе;

— прогулы уроков без видимой причины;

— отказ идти в школу, если раньше такого не было;

— потеря интереса к школьной жизни.

Если ребенок замкнулся в себе, стоит аккуратно расспросить его о происходящем или обратиться за разъяснением к педагогам.

Буллинг может серьезно повлиять на взрослую жизнь жертвы. Люди, пережившие травлю в детстве, часто испытывают трудности в общении, страдают от неуверенности в себе и социальной тревожности. В некоторых случаях накопленные обиды превращаются в агрессию, направленную на окружающих.

Ребенок должен знать, что он может рассчитывать на поддержку. Это могут быть родители, учителя, психологи или друзья, которые помогут донести проблему до взрослых. Главное — не замалчивать ситуацию.

Работа школьного психолога, внимательность педагогов и доверительные отношения в семье играют ключевую роль в борьбе с буллингом. Дополнительную уверенность ребенку может дать секция единоборств, но важно понимать, что физическая сила не должна становиться основным способом решения проблемы.

Ранее сообщалось, вероятной причиной нападения подростка на одноклассников с ножом в школе №117 Нижнего Новгорода является буллинг.