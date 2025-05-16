Два альпака и один як зарегистрированы в Нижегородской области Общество

Нижегородцам напомнили о необходимости произвести маркировку домашних сельскохозяйственных животных до 1 декабря 2025 года. Этот вопрос обсуждался 20 мая на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий регионального Заксобрания, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как сообщил председатель профильного комитета Игорь Тюрин, в регионе уже зарегистрированы 63 оленя, два альпака, один як, свыше 5 тысяч овец и другого мелкого рогатого скота, а также около 10 миллионов голов домашней птицы.

"Маркировка касается всех владельцев сельхозживотных на территории области — будь то индивидуальные предприниматели, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств или частные лица. Эта процедура необходима для отслеживания численности животных, а также для профилактики и контроля заболеваний, представляющих опасность для человека", — отметил Тюрин.

Председатель комитета ветеринарии региона Михаил Курюмов уточнил, что маркировка проводится бесплатно для владельцев животных, а вся информация вносится в единый реестр ветеринарной службы.

"В прошлом году на территории области было выявлено около 40 тысяч случаев опасных заболеваний у животных. В результате ветеринарной работы удалось ликвидировать 116 очагов инфекции", — сообщил он.

При этом, по словам Курюмова, эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной, в отличие от ряда соседних субъектов, где сохраняется напряжённая ситуация по таким заболеваниям, как бешенство и африканская чума свиней.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обнаружили бешенство у лисы и собаки.