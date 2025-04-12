Лесники начали перепись медведей и норных зверей в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области стартовал ежегодный мониторинг популяций бурых медведей и норных животных. С начала апреля сотрудники регионального министерства лесного хозяйства приступили к полевым работам, которые продлятся до 1 ноября.

Специалисты обследуют участки вдоль оврагов, рек и ручьев, где чаще всего обитают представители дикой фауны. Внимание уделяется как давно известным норам, так и новым, о которых сообщают охотники и местные жители.

Собранные данные используются для оценки численности животных, а также для организации профилактических мероприятий, в том числе по борьбе с бешенством. Вакцины против вируса раскладываются в местах обитания диких зверей.

В 2024 году уже зафиксировано 4 438 особей норных животных. Из них:

2 180 — лисицы;

1 888 — барсуки;

370 — енотовидные собаки.

Учет бурых медведей проводится по следам, обнаруженным в лесу в период их активности. Каждое такое обнаружение фиксируется в специальной карточке. В ней указываются дата и координаты находки, а также размеры отпечатка лапы с точностью до 0,5 см. При возможности определяется пол и возраст животного.

По итогам наблюдений в 2024 году в регионе зарегистрировано 1 448 особей бурых медведей.

Напомним, что ранее в минлесхозе поделились итогами зимнего учета диких животных.

Сообщалось, что в регионе стартовал весенний сезон охоты на птиц.