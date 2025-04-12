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Общество

Лесники начали перепись медведей и норных зверей в Нижегородской области

17 апреля 2025 16:06  [63] Общество
Лесники начали перепись медведей и норных зверей в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал ежегодный мониторинг популяций бурых медведей и норных животных. С начала апреля сотрудники регионального министерства лесного хозяйства приступили к полевым работам, которые продлятся до 1 ноября.

Специалисты обследуют участки вдоль оврагов, рек и ручьев, где чаще всего обитают представители дикой фауны. Внимание уделяется как давно известным норам, так и новым, о которых сообщают охотники и местные жители.

Собранные данные используются для оценки численности животных, а также для организации профилактических мероприятий, в том числе по борьбе с бешенством. Вакцины против вируса раскладываются в местах обитания диких зверей.

В 2024 году уже зафиксировано 4 438 особей норных животных. Из них:

  • 2 180 — лисицы;
  • 1 888 — барсуки;
  • 370 — енотовидные собаки.

Учет бурых медведей проводится по следам, обнаруженным в лесу в период их активности. Каждое такое обнаружение фиксируется в специальной карточке. В ней указываются дата и координаты находки, а также размеры отпечатка лапы с точностью до 0,5 см. При возможности определяется пол и возраст животного.

По итогам наблюдений в 2024 году в регионе зарегистрировано 1 448 особей бурых медведей.

Напомним, что ранее в минлесхозе поделились итогами зимнего учета диких животных.

Сообщалось, что в регионе стартовал весенний сезон охоты на птиц.

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Теги:
Животные Минлесхоз
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