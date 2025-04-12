Кот покусал ветеринара в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Государственном бюджетном учреждении Нижегородской области "Госветуправление ГО Семёновский" произошёл необычный инцидент: во время осмотра животного 54-летнего ветеринара укусил кот. Об этом сообщили в госинспекции труда региона.

Вечером того же дня 14 апреля 2025 года врач обратился за медицинской помощью. В больнице у него диагностировали укушенные раны одного из пальцев на левой руке.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, ожидается заключение о характере полученных травм.

Гострудинспекция региона проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Городце Нижегородской области у кошки выявили бешенство.