Кот покусал ветеринара в Нижегородской области

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В Государственном бюджетном учреждении Нижегородской области "Госветуправление ГО Семёновский" произошёл необычный инцидент: во время осмотра животного 54-летнего ветеринара укусил кот. Об этом сообщили в госинспекции труда региона.
Вечером того же дня 14 апреля 2025 года врач обратился за медицинской помощью. В больнице у него диагностировали укушенные раны одного из пальцев на левой руке.
Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, ожидается заключение о характере полученных травм.
Гострудинспекция региона проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Городце Нижегородской области у кошки выявили бешенство.
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