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Общество

Полигон ООО "Реал-Бор", где нашли свалку шпал, закрыли на 30 суток

20 мая 2025 15:23  [76] Общество
Полигон ООО Реал-Бор, где нашли свалку шпал, закрыли на 30 суток

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Борский городской суд в Нижегородской области постановил прекратить на 30 суток деятельность полигона промышленных отходов, принадлежащего ООО "Реал-Бор".

Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора, основанием для такого решения стали результаты внеплановой проверки, организованной по инициативе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Специалисты, обследовавшие территорию в апреле текущего года, выявили серьезные нарушения экологического законодательства. В частности, в северной части полигона обнаружили скопление деревянных железнодорожных шпал, пропитанных антисептическими составами. Эти отходы хранились на открытой площадке без водонепроницаемого покрытия, что создает угрозу загрязнения почвы и грунтовых вод при попадании осадков.

Площадь размещения опасных материалов превысила 2,4 тысячи квадратных метров, а их общий объем составил около 3,3 тысячи кубометров. Такие действия противоречат нормам федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления", а также санитарным требованиям к содержанию территории населенных пунктов.

Кроме того, в ходе проверки было зафиксировано еще 12 нарушений, в том числе, размещение отходов с отступлением от утвержденной проектной документации, отсутствие системы сбора и отвода фильтрата, превышение проектной вместимости полигона и ряд других.

По итогам проверки юридическое лицо и ответственные сотрудники предприятия были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей. Компании также выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений в установленный срок.

Материалы проверки были переданы в суд с протоколами по частям 1 и 4 статьи 8.2 КоАП РФ, предусматривающим приостановление деятельности до 90 суток. Суд, рассмотрев дело, признал вину ООО "Реал-Бор" полностью доказанной. Все доводы защиты были отклонены как несостоятельные.

Суд отметил, что у предприятия имелась возможность соблюдать экологические нормы, однако она не была реализована. В результате было принято решение о временном приостановлении работы объекта на 30 суток.

Контроль за ситуацией продолжает осуществлять межрегиональное управление Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что "ОРБ Нижний" по решению суда заплатит более 2 млн рублей за загрязнение почвы.

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Теги:
Борский г.о. Росприроднадзор Экология
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