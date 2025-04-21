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Общество

Администрация Перевоза выплатила 730 000 рублей за загрязнение Пьяны

22 апреля 2025 15:15  [64] Общество
Администрация Перевоза выплатила 730 тысяч рублей за сбор

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области добровольно компенсировала экологический ущерб, нанесенный реке Пьяна. Сумма возмещения составила более 730 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора.

Размер вреда был определён специалистами Росприроднадзора. Основанием для расчёта стали результаты внеплановой проверки, проведённой осенью прошлого года на объекте негативного воздействия на окружающую среду — системе канализации с очистными сооружениями города Перевоз.

Этот объект был введён в эксплуатацию в январе 2023 года и находился на балансе местной администрации до октября 2024 года. В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства.

В частности, установлено, что сточные воды сбрасывались в реку Пьяна без получения соответствующего разрешения на водопользование. При этом фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ. Сбросы оказывали негативное влияние на водоём.

Кроме того, объект не был поставлен на государственный учёт, не разрабатывалась и не направлялась декларация о воздействии на окружающую среду. Отсутствовали нормативы допустимых выбросов и сбросов, не велась программа производственного экологического контроля, не осуществлялись соответствующие платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Также были выявлены нарушения в сфере обращения с отходами. На объекте не имелось утверждённых нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, не велся надлежащий учёт.

По итогам проверки Росприроднадзор выдал предписание об устранении всех выявленных нарушений. Его исполнение находится на контроле надзорного органа. Администрация также была привлечена к административной ответственности, назначены штрафы. Все действия ведомства были признаны правомерными в судебном порядке.

Расчёт суммы ущерба администрация оспаривать не стала и перечислила средства в добровольном порядке.

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Теги:
Росприроднадзор Ущерб Экология
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