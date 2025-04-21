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Общество

Вывоз мусора в лес в Ардатове закончился предостережением Росприроднадзора

22 апреля 2025 17:44  [115] Общество
Вывоз мусора в лес в Ардатове закончилось предостережением Росприроднадзора

Фото: Александр Воложанин

Чиновники Ардатовского района получили предостережение от межрегионального управления Росприроднадзора за свалку мусора в лесу после субботника. Об этом сообщили в ведомстве. 

Причиной стало выявленное нарушение экологического законодательства. По имеющейся информации, вместо предусмотренного законом вывоза мусора на полигон, представители местной власти распорядились сбросить их в лесной зоне у деревни Обход.

Такие действия, отмечают в ведомстве, противоречат требованиям Федерального закона "Об охране окружающей среды" и положениям Земельного кодекса Российской Федерации.

Согласно предостережению, районная администрация обязана в кратчайшие сроки ликвидировать последствия нарушения и очистить засоренную территорию. Если будет установлено нанесение вреда окружающей среде, то специалисты Росприроднадзора сделают расчет и предъявят счет нарушителям.

Контроль за ситуацией остаётся за Межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что жалобы борчан на вывоз мусора закончились проверкой минэкологии региона.

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Теги:
Ардатовский район Росприроднадзор Субботник
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