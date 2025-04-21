Вывоз мусора в лес в Ардатове закончился предостережением Росприроднадзора

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Чиновники Ардатовского района получили предостережение от межрегионального управления Росприроднадзора за свалку мусора в лесу после субботника. Об этом сообщили в ведомстве.
Причиной стало выявленное нарушение экологического законодательства. По имеющейся информации, вместо предусмотренного законом вывоза мусора на полигон, представители местной власти распорядились сбросить их в лесной зоне у деревни Обход.
Такие действия, отмечают в ведомстве, противоречат требованиям Федерального закона "Об охране окружающей среды" и положениям Земельного кодекса Российской Федерации.
Согласно предостережению, районная администрация обязана в кратчайшие сроки ликвидировать последствия нарушения и очистить засоренную территорию. Если будет установлено нанесение вреда окружающей среде, то специалисты Росприроднадзора сделают расчет и предъявят счет нарушителям.
Контроль за ситуацией остаётся за Межрегиональным управлением Росприроднадзора.
Ранее сообщалось, что жалобы борчан на вывоз мусора закончились проверкой минэкологии региона.
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