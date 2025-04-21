Вывоз мусора в лес в Ардатове закончился предостережением Росприроднадзора Общество

Фото: Александр Воложанин

Чиновники Ардатовского района получили предостережение от межрегионального управления Росприроднадзора за свалку мусора в лесу после субботника. Об этом сообщили в ведомстве.

Причиной стало выявленное нарушение экологического законодательства. По имеющейся информации, вместо предусмотренного законом вывоза мусора на полигон, представители местной власти распорядились сбросить их в лесной зоне у деревни Обход.

Такие действия, отмечают в ведомстве, противоречат требованиям Федерального закона "Об охране окружающей среды" и положениям Земельного кодекса Российской Федерации.

Согласно предостережению, районная администрация обязана в кратчайшие сроки ликвидировать последствия нарушения и очистить засоренную территорию. Если будет установлено нанесение вреда окружающей среде, то специалисты Росприроднадзора сделают расчет и предъявят счет нарушителям.

Контроль за ситуацией остаётся за Межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что жалобы борчан на вывоз мусора закончились проверкой минэкологии региона.