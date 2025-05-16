Более 8,4 млн пассажиров выбрали метро в Нижнем Новгороде с начала года Общество

В первом квартале 2025 года услугами нижегородского метрополитена воспользовались более 8,48 миллиона человек, сообщает ИА "НТА -Приволжье".

По данным МП "Нижегородское метро", показатель пассажиропотока вырос на 0,54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на положительную динамику, в ближайшее время каких-либо существенных изменений в работе нижегородской подземки не планируется.

В частности, в МП "Нижегородское метро" уточнили, что корректировка интервалов движения поездов не предусмотрена. Также предприятие в обозримом будущем не рассматривает возможность закупки новых вагонов.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти не исключают переноса сроков начала строительства метро в Сормове.

Также стало известно, каким образом новые вагоны для нижегородского метро доставляют в город.