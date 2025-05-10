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Общество

Щит "Владимир" готовится к проходке левого тоннеля в Нижнем Новгороде

15 мая 2025 11:44  [1] Общество
Щит Владимир готовится к проходке левого тоннеля в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Тоннелепроходческий комплекс "Владимир" готовят ко второму этапу работ в рамках строительства новых станций нижегородского метрополитена. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Щит предстоит задействовать для прокладки левого тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы". Его маршрут пройдет на глубине под историческим центром города, протяженность участка составит 1,5 километра.

В настоящее время в стартовом котловане на тоннелепроходческом комплексе ведутся пусконаладочные мероприятия. 

По словам губернатора, специалисты действуют в соответствии с графиком. За последний месяц подрядчики выполнили значительный объем задач — от демонтажа оборудования в уже построенном правом тоннеле до полной сборки щита на станции "Сенная" для начала проходки.

Ранее сообщалось, что завершилась проходка правого тоннеля между площадями Сенной и Свободы по направлению движения от "Горьковской".

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Теги:
Глеб Никитин Метро Строительство
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