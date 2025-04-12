Проект строительства метро до Сенной повторно направят на госэкспертизу

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Подрядчик повторно отправит документы по строительству метро на госэкспертизу, сообщили НИА "Нижний Новгород" в МКУ "ГУММиД".
Ранее выяснилось, что проект одного из этапов строительства нижегородского метро получило отрицательное заключение государственной экспертизы.
Как нам пояснили в "ГУММиД", этот этап строительства линии метрополитена — от тупиков за станцией "Горьковская" до станции "Сенной" — является самым масштабным и затратным, поскольку включает сооружение станций, прокладку путей и установку инженерных систем.
Оказалось, проект выполнен в полном объеме, однако из-за большого количества проектных решений и необходимости доработок по замечаниям экспертов не удалось завершить проверку в срок. При этом технические решения согласованы - а это основная часть проекта данного этапа.
В ближайшее время документация будет доработана и повторно представлена на экспертизу.
Ранее сообщалось, что завершить работы на станциях "Площадь Свободы" и "Сенная" планируют в конце 2026 года.
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