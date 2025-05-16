Проспект Кирова будут частично перекрывать из-за строительства трамвайных путей

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В Нижнем Новгороде в июне и июле временно ограничат движение транспорта на отдельных участках проспекта Кирова. Об этом говорится в постановлении, размещенном на официальном сайте мэрии.
Причиной станут работы по устройству монолитных трамвайных путей, которые выполняет компания ООО "СТК-Строй".
Первый этап перекрытия начнется 6 июня и продлится до конца дня 20 июня. В этот период будет закрыт участок проспекта у пересечения с трамвайными путями рядом со входом на станцию метро "Кировская".
Второй этап ограничений запланирован с 14 по 29 июля. На это время движение будет закрыто на перекрёстке проспекта Кирова и проспекта Ленина.
Для автомобилистов предусмотрены маршруты объезда по близлежащим улицам.
Ранее сообщалось, что с 16 мая возобновлено движение трамвайного маршрута № 19, а вагоны по линиям №2 и №27 перестали курсировать до 1 августа в связи с ремонтом трамвайных путей.
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