Нижегородский трамвай №8 вернется в Гнилицы к концу 2025 года Общество

Фото: Кира Мишина

Трамвайный маршрут №8 в Нижнем Новгороде планируют полностью восстановить до конца 2025 года. Об этом сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем" (ЦРТС).

Сейчас трамваи №8 курсируют не по всей протяженности маршрута — до поселка Гнилицы они пока не доходят. Местные жители выражают обеспокоенность затянувшимися сроками ремонта путей: по их словам, на месте практически не видно рабочих, и они опасаются, что запуск снова может быть отложен.

Ранее представители ЦРТС заявляли, что в ближайшее время трамвай №8 начнет ходить от улицы Игарской до Малышево, однако точная дата запуска участка по-прежнему не названа. Полное восстановление маршрута до Гнилиц теперь ожидается до конца года. До этого сообщалось, что движение возобновится уже осенью.

Что касается трамвая №2, курсирующего по так называемому "городскому кольцу", то его маршрут будет восстановлен после завершения всех работ в нагорной части города. Конкретных сроков в ЦРТС пока не называют. Изначально планировалось, что трамвай №2 вернется к стандартному маршруту в августе 2025 года.