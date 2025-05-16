Ярослав Серпухов возглавил Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру Общество

Ярослав Серпухов возглавил Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".

Отмечается, что решение о его назначении принято на прошлой неделе. До этого Серпухов занимал пост заместителя природоохранного прокурора.

Прежний руководитель прокуратуры Денис Кругов проработал в регионе пять лет. В апреле его перевели на аналогичную должность в республику Марий Эл.

Ранее сообщалось, что Нижегородская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения на очистных сооружениях в трех округах Нижегородской области.