Ярослав Серпухов возглавил Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".
Отмечается, что решение о его назначении принято на прошлой неделе. До этого Серпухов занимал пост заместителя природоохранного прокурора.
Прежний руководитель прокуратуры Денис Кругов проработал в регионе пять лет. В апреле его перевели на аналогичную должность в республику Марий Эл.
Ранее сообщалось, что Нижегородская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения на очистных сооружениях в трех округах Нижегородской области.
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