Отвергнутый любовник осквернил могилу отца жительницы Кулебак

В Кулебаках возбуждено уголовное дело по факту надругательства над местом захоронения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
По ее данным, с заявлением в полицию обратилась 45-летняя женщина, обнаружившая испорченную фотографию, поврежденную ритуальную табличку и четыре сломанных погребальных венка на могиле своего отца. По ее словам, в течение восьми лет она поддерживала общение с 54-летним жителем Кулебак, но после ее отказа от серьезных отношений он начал мстить.
В ходе проверки выяснилось, что в период с 5 по 9 мая мужчина проник на кладбище и умышленно повредил элементы захоронения, тем самым оскорбив память об умершем и чувства его близких.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Согласно действующему законодательству, за подобное преступление может быть назначено наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо ареста сроком до трёх месяцев.
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