Сильные дожди обрушатся на Нижний Новгород: коммунальщики наизготове Общество

Фото: Александр Воложанин

Из-за ожидаемых в ближайшие дни проливных дождей все городские коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный режим работы, сообщили в городской администрации.

Напомним, на текущей неделе прогнозируется переменчивая погода, местами будут идти дожди.

Как заявили в дептрансе, специалисты ведут круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Приоритетными задачами на данный момент являются очистка ливневых решёток и колодцев, устранение скоплений воды в проблемных точках и ликвидация поваленных ветром деревьев.

В районах Нижнего Новгорода, где осадки уже прошли, откачивающая техника работает со вчерашнего дня.

В Московском районе техника была задействована на кольце троллейбуса на улице Чаадаева, на проспекте Героев, дублере Сормовского шоссе и транспортном кольце в районе улицы Куйбышева. Ночью откачка воды продолжилась на улице Черняховского и троллейбусном кольце на улице Чаадаева.

В Канавинском районе работы ведутся 24/7. Специалисты устраняют последствия дождей на улицах Акимова, Гордеевской, Тонкинской, Айвазовского, Архангельской, а также на Московском шоссе. Ситуация с погодой находится под контролем.

В Сормовском районе техника работала на улицах Светлоярской, Гаугеля и Федосеенко. Все бригады находятся в режиме готовности.

В Нижегородском районе подрядные организации сосредоточились на очистке ливневой канализации. В местах подтоплений на пересечении улиц Нестерова и Большой Печерской, а также на улице Ильинской, дежурила техника.

В Ленинском районе бригады работают на участках, где традиционно возникают подтопления: на улицах Героя Попова, Новикова-Прибоя, Лесной, Удмуртской и проспекте Ленина. Рабочие находятся в постоянной готовности к выезду.

В Приокском районе дорожные службы продолжают очистку прибордюрных полос на улицах Горной и Шапошникова, а также убирают мусор с газонов. Перед началом осадков проверено состояние ливневок и дождеприемных колодцев.

В Советском районе коммунальные службы также приведены в состояние повышенной готовности. Проверяется система водоотведения, при необходимости проводится ее очистка.

В Автозаводском районе продолжается очистка ливневой канализации на проспекте Ленина и улице Старых Производственников. В случае ухудшения погодных условий будет задействована дополнительная техника для откачки воды.

Ранее сообщалось, что обновленную схему строительства ливневой канализации разработают до 30 ноября 2025 года.