Турнир МВД по хоккею проходит в Нижнем Новгороде в честь 80-летия Победы Спорт

Фото: сайт ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области прошло торжественное открытие всероссийского турнира МВД России по хоккею с шайбой, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования стартовали на базе "Море спорта", объединив команды правоохранительных органов из 16 регионов страны. Турнир, который продлится с 19 по 24 мая, стал площадкой для демонстрации силы духа, спортивного мастерства и сплочённости представителей системы обеспечения правопорядка.

Торжественная церемония началась с представления почётных гостей. В президиум вошли высокопоставленные представители МВД, региональных властей и федеральных ведомств. Среди них – заместитель полпреда президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, заместитель губернатора Пётр Банников, глава регионального МВД генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, а также руководители профильных структур из Москвы, Нижегородской области и представители общественности.

Объявляя о начале турнира, Юрий Арсентьев отметил значимость подобных соревнований для укрепления духа коллективов, повышения физической подготовки сотрудников и популяризации здорового образа жизни.

"Турнир по хоккею стал доброй традицией для нашего региона. Он объединяет тех, кто на льду демонстрирует волю к победе, а за его пределами — работает на благо граждан и страны. Благодарю всех, кто содействовал организации мероприятия. Это вклад в развитие спортивной культуры среди сотрудников правоохранительных органов", – подчеркнул он.

Приветственные слова прозвучали и от других участников президиума. Они выразили уверенность, что состязания пройдут в духе честной игры и станут вдохновляющим примером для молодого поколения.

После торжественной части команды совершили круг почёта по ледовой арене, а затем приступили к подготовке к матчам. Символическое первое вбрасывание шайбы провёл генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.

Открыла турнир встреча между сборными ГУ МВД России по Нижегородской области и УМВД по Оренбургской области. В напряжённой борьбе победу одержали нижегородцы со счётом 4:3.

Капитан команды нижегородских полицейских, командир отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Нижнему Новгороду полковник Евгений Миронов отметил, что интерес к турниру с каждым годом растёт.

"Хоккей – игра сильных духом. Мы нацелены на победу и своим примером хотим вдохновлять болельщиков. Каждый матч для нас – возможность проявить характер и мужество", – подчеркнул он.