Нижегородский минсельхоз отменил День поля в 2025 году Экономика

Традиционное аграрное мероприятие "День поля", которое ежегодно проходило в начале лета в Нижегородской области, не будет организовано в 2025 году. Об этом сообщил глава регионального министерства сельского хозяйства Николай Денисов на заседании профильного комитета Законодательного собрания 20 мая.

На протяжении многих лет День поля служил площадкой для демонстрации сельскохозяйственной техники и обмена опытом. Здесь представители производителей и поставщиков оборудования презентовали свои разработки, а аграрные предприятия делились практиками. Кроме того, в рамках события проводились профессиональные соревнования между специалистами агропромышленного комплекса.

По словам министра, в 2024 году проведение мероприятия обошлось бюджету региона в 17 млн рублей. В текущем году расходы на организацию выросли ещё больше.

"Мы перераспределили средства, которые были заложены на проведение Дня поля, на более приоритетные направления. В частности — на программу кредитования, где сейчас наблюдается дефицит финансирования в размере около 500 млн рублей", — отметил Денисов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области планируется собрать не менее 1,5 млн тонн зерна.