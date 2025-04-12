Нижегородским фермерам станет легче попасть в крупные торговые сети Экономика

Фото: Мария Орлова

Нижегородским фермерам станет легче попасть в крупные торговые сети благодаря агроагрегатору X5 Group. Об этом стало известно на Четвертой ежегодной федеральной конференции для партнеров среднего и малого бизнеса.

Пока в регионе создана первая подобная структура. Как объяснил руководитель проекта агрегатора торговой сети "Пятёрочка" Сергей Клюйко, агрегатор ещё можно назвать консолидатором фермерской продукции.

"Есть, например, производители, у которых маленький объем производства. У них нет склада для хранения, нет электронного документооборота,

нет транспорта, нет рабочих рук, в конце концов. И они не понимают, как работать с ритейлом, что есть ритейл, какие требования по качеству он выставляет для продукции, которую они производят. Поэтому приходит агрегатор, у которого все это есть, который может эти партии консолидировать, проводить предпродажную подготовку: калибровку, переборку, фасовку, мойку, стикеровку. И отправлять на распределительные центры торговой сети", - сказал Сергей Клюйко.

Он добавил, что этот проект взаимовыгодный, который интересен и ритейлу, и фермеру, и агрегатору. Фермер получает стабильную полку, стабильный рынок сбыта. "И это не просто работа с перекупщиком, который пришел за наличку, что-то забрал или не забрал. А здесь мы подписываем долгосрочные программы. Потому что мы понимаем, на что мы рассчитываем, на какие объемы. Мы, в свою очередь, получаем диверсификацию ассортимента именно локального происхождения. Это позволяет нам удовлетворять покупательский локальный патриотизм. Покупатели, кстати, приходят в магазины в разных регионах и регулярно у нас спрашивают, а это продукция чьего производства», - добавил он.



Число агрегаторов-партнёров Х5 уже насчитывает 13 предприятий. Первый пилотный агроагрегатор был запущен в 2023 году в Липецкой области, сейчас в данном регионе работают два оператора. Также X5 сотрудничает с двумя агрегаторами в Ярославской области, остальные операторы расположены в республиках Марий Эл и Удмуртия, в Хабаровском и Краснодарском краях, а также в Волгоградской, Свердловской и Астраханской областях.