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Общество

Нижегородские врачи спасли пациентку с агрессивной формой волчанки

21 мая 2025 20:17  [106] Общество
Нижегородские врачи спасли пациентку с агрессивной формой волчанки

У молодой нижегородки, обратившейся за медицинской помощью с жалобами на боли в суставах, врачи вначале заподозрили ревматоидный артрит. Обезболивающие препараты временно помогали, но уже спустя месяц симптомы усилились — суставы начали опухать, а стандартное лечение не приносило облегчения. Об этой истории сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека".

Как рассказал заведующий ревматологическим отделением НОКБ им. Н.А. Семашко Максим Злобин, за полгода состояние пациентки значительно ухудшилось. К моменту обращения в областную больницу она уже не могла самостоятельно обуться, а при ходьбе испытывала головокружения, вызванные резким снижением уровня гемоглобина.

После госпитализации у женщины были зафиксированы признаки начинающейся почечной недостаточности, что угрожало тяжёлыми осложнениями и риском инвалидности. Врачи провели расширенное иммунологическое обследование, которое подтвердило наличие системной красной волчанки.

Нефробиопсия выявила крайне неблагоприятную форму заболевания с высоким риском разрушения почек. Медики приняли решение о проведении интенсивной терапии, направленной на подавление агрессивного течения болезни.

"Несмотря на тяжёлое лечение, нам удалось сохранить функцию всех внутренних органов и избежать необходимости в заместительной почечной терапии", — подчеркнул Максим Злобин.

На сегодняшний день пациентка полностью восстановилась, её лабораторные показатели находятся в пределах нормы, и она вернулась к активной жизни.

Специалисты напоминают: вопреки распространённым заблуждениям, женщины, перенёсшие системную красную волчанку, могут успешно выносить и родить здорового ребёнка.

Ранее нижегородцев предупредили о риске заражения лихорадкой Западного Нила.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
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