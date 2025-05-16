Нижегородские врачи спасли пациентку с агрессивной формой волчанки

У молодой нижегородки, обратившейся за медицинской помощью с жалобами на боли в суставах, врачи вначале заподозрили ревматоидный артрит. Обезболивающие препараты временно помогали, но уже спустя месяц симптомы усилились — суставы начали опухать, а стандартное лечение не приносило облегчения. Об этой истории сообщается в телеграм-канале "Бокал прессека".
Как рассказал заведующий ревматологическим отделением НОКБ им. Н.А. Семашко Максим Злобин, за полгода состояние пациентки значительно ухудшилось. К моменту обращения в областную больницу она уже не могла самостоятельно обуться, а при ходьбе испытывала головокружения, вызванные резким снижением уровня гемоглобина.
После госпитализации у женщины были зафиксированы признаки начинающейся почечной недостаточности, что угрожало тяжёлыми осложнениями и риском инвалидности. Врачи провели расширенное иммунологическое обследование, которое подтвердило наличие системной красной волчанки.
Нефробиопсия выявила крайне неблагоприятную форму заболевания с высоким риском разрушения почек. Медики приняли решение о проведении интенсивной терапии, направленной на подавление агрессивного течения болезни.
"Несмотря на тяжёлое лечение, нам удалось сохранить функцию всех внутренних органов и избежать необходимости в заместительной почечной терапии", — подчеркнул Максим Злобин.
На сегодняшний день пациентка полностью восстановилась, её лабораторные показатели находятся в пределах нормы, и она вернулась к активной жизни.
Специалисты напоминают: вопреки распространённым заблуждениям, женщины, перенёсшие системную красную волчанку, могут успешно выносить и родить здорового ребёнка.
Ранее нижегородцев предупредили о риске заражения лихорадкой Западного Нила.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+