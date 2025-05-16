Двух работников "ГосНИИмаша" госпитализировали с ожогами

В нижегородском АО "ГосНИИмаш" произошел инцидент, в результате которого пострадали двое работников. Как сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области, по предварительным данным, сотрудники получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи.
На данный момент ведомство проводит проверку по факту возможного группового несчастного случая на производстве. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ожидается официальное извещение от работодателя, а также медицинские заключения, которые помогут уточнить характер травм и причины инцидента.
Проверка продолжается. По ее итогам могут быть приняты меры в соответствии с трудовым законодательством.
Ранее сообщалось, что рабочего насмерть затянуло в станок на предприятии в Нижнем Новгороде.
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