Двух работников "ГосНИИмаша" госпитализировали с ожогами Происшествия

В нижегородском АО "ГосНИИмаш" произошел инцидент, в результате которого пострадали двое работников. Как сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области, по предварительным данным, сотрудники получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи.

На данный момент ведомство проводит проверку по факту возможного группового несчастного случая на производстве. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ожидается официальное извещение от работодателя, а также медицинские заключения, которые помогут уточнить характер травм и причины инцидента.

Проверка продолжается. По ее итогам могут быть приняты меры в соответствии с трудовым законодательством.

Ранее сообщалось, что рабочего насмерть затянуло в станок на предприятии в Нижнем Новгороде.