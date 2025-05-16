Следователи изучают причины гибели пенсионерки на пожаре в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства гибели пожилой женщины на пожаре, произошедшем в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

По предварительным данным, возгорание случилось 20 мая в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице 6-й микрорайон. После того как пожар был потушен, сотрудники экстренных служб обнаружили в помещении тело 70-летней женщины.

На место происшествия прибыл следователь районного следственного отдела СК России по Нижегородской области. В рамках процессуальной проверки специалисты осмотрели тело погибшей. На данный момент признаков насильственной смерти не выявлено.

Для точного установления причин возгорания назначено проведение пожарно-технической экспертизы. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём.

Ранее сообщалось, что из-за неисправной проводки мужчина погиб на пожаре в Воскресенском округе.