Следователи изучают причины гибели пенсионерки на пожаре в Нижнем Новгороде

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Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства гибели пожилой женщины на пожаре, произошедшем в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
По предварительным данным, возгорание случилось 20 мая в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице 6-й микрорайон. После того как пожар был потушен, сотрудники экстренных служб обнаружили в помещении тело 70-летней женщины.
На место происшествия прибыл следователь районного следственного отдела СК России по Нижегородской области. В рамках процессуальной проверки специалисты осмотрели тело погибшей. На данный момент признаков насильственной смерти не выявлено.
Для точного установления причин возгорания назначено проведение пожарно-технической экспертизы. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём.
Ранее сообщалось, что из-за неисправной проводки мужчина погиб на пожаре в Воскресенском округе.
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