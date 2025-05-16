"Метеоры" между Нижним и Казанью начнут курсировать по летнему графику Общество

Фото: Кира Мишина

Скоростные пассажирские суда "Метеор", курсирующие между Нижним Новгородом и Казанью, переходят на летнее расписание. Как пишет "НТА-Приволжье" со ссылкой на компанию "Водолёт", с 31 мая рейсы будут выполняться трижды в неделю в каждом направлении.

По обновлённому графику, отправления из Нижнего Новгорода в Казань запланированы на вторник, четверг и субботу. Обратные рейсы из столицы Татарстана будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.

Маршрут включает остановки в Васильсурске, Козьмодемьянске, Чебоксарах и Мариинском Посаде.

До конца мая "Метеоры" продолжают работать по весеннему расписанию.

Ранее сообщалось, что в мае "Метеоры" начнут курсировать между Нижним Новгородом и Чебоксарами.

Также мы рассказывали, что с 27 мая "Метеор" отправится в Ярославль.