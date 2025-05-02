Теплоход "Бородино" стал первым посетившим Выксу в навигацию 2025 года Общество

Фото: Владимир Кочетков

Теплоход "Бородино" стал первым судном, открывшим речную навигацию 2025 года в Выксунском округе Нижегородской области, сообщает wyksa.ru.

Круизное судно 3 мая пришвартовалось в поселке Шиморском.

Отмечается, что этот пункт входит в маршрут, охватывающий крупные города и живописные места на Оке: Нижний Новгород, Павлово, Выксу, Касимов, Константиново, Коломну и завершается в Москве.

Появление теплохода в Шиморском стало возможным благодаря строительству нового современного причала и благоустройству набережной. Эти изменения позволили включить Выксунский округ в список привлекательных направлений для речных путешествий.

"Бородино" представляет собой двухпалубный пассажирский теплоход проекта 305. Судно рассчитано на перевозку более 100 человек и оснащено всем необходимым для комфортного круиза.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода на скоростных судах "Валдай" запустили маршрут до Макарьевского монастыря. Кроме того, с 4 мая из Нижнего Новгорода по воде можно отправиться в Чкаловск.