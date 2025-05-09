Из Нижнего Новгорода запустили водные туры к замку Шереметевых в Марий Эл Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Из Нижегородской области начали курсировать ещё один экскурсионный маршрут (0+) на "Валдаях" — теперь в сторону республики Марий Эл. Туристы смогут посетить известную усадьбу Шереметевых, расположенную в посёлке Юрино, сообщили в компании "Водолет".

Скоростные суда на подводных крыльях будут отправляться от причала № 8 в Нижнем Новгороде и доставлять гостей прямо к замку. Пассажирам обещают насыщенную экскурсионную программу.

Гостей встретят по традиции — с хлебом и солью, а затем проведут экскурсию по главному дому и территории усадьбы. Также в маршрут входит посещение храма Архангела Михаила.

На осмотр достопримечательностей отведено 4 часа. После этого "Валдай" доставит туристов обратно в Нижний Новгород. Вся поездка, включая дорогу туда и обратно, займёт около 10 часов.

На июнь запланировано 13 рейсов. Стоимость экскурсии составляет 3800 рублей с человека.

Ранее аналогичные туры (0+) на "Валдаях" запустили в Макарьево и Чкаловск.