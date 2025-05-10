Форвард Кокшаров может остаться в нижегородском ФК "Пари НН" Спорт

Фото: Александр Воложанин

Генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с молодым нападающим Александром Кокшаровым, соглашение об аренде которого истекает в конце текущего сезона, в разговоре с изданием "Чемпионат".

По словам гендиректора, возможность новой аренды не исключается, но трансфер из "Краснодара" в "Пари НН" вряд ли возможен.

"Мы на связи с "Краснодаром". Я лично с Владимиром Хашигом по нему неоднократно общался. Аренда будет зависеть от трёх сторон: и "Краснодар" должен согласиться, и мы, и игрок. Мы бы хотели, чтобы Саша играл у нас в Нижнем", - рассказал Мелик-Гусейнов.

Глава нижегородского клуба подчеркнул, что Кокшаров является не только отличным футболистом, но и достойным человеком. Мелик-Гусейнов добавил, что отсутствие нападающего стало для команды серьезной потерей, однако в клубе надеются на его возвращение.

На данный момент 20-летний футболист восстанавливается после травмы. Его контракт с нижегородским клубом заканчивается 30 июня.

Ранее сообщалось, что Мелик-Гусейнов заявил, что "Пари НН" одним из самых бедных клубов РПЛ.