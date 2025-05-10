Георгиевская лента
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
15 мая 2025 19:00  [36] Форвард Кокшаров может остаться в нижегородском ФК "Пари НН"
15 мая 2025 12:43  [290] Мелик-Гусейнов назвал "Пари НН" одним из самых бедных клубов в РПЛ
14 мая 2025 18:22  [317] Ожегович из "Пари НН" пожаловался в ФИФА на задержку зарплаты в турецком клубе
14 мая 2025 07:58  [443] ХК "Торпедо-Горький" разгромил "Динамо СПб" и вышел в финал ВХЛ
13 мая 2025 11:12  [413] "Пари НН" разгромил "Крылья Советов" в матче 28-го тура РПЛ
12 мая 2025 15:14  [1691] Инсайдеры назвали игроков, которые могут покинуть ХК "Торпедо"
12 мая 2025 14:15  [371] Ремонт освещения на стадионе "Нижний Новгород" обойдется в 12,1 млн рублей
11 мая 2025 16:45  [631] ХК "Торпедо-Горький" вырвал победу у "Динамо СПб" в шестом матче 1/2 финала
11 мая 2025 10:42  [499] Акция "Бессмертный полк" пройдёт перед матчем ФК "Пари НН" в Нижнем Новгороде
10 мая 2025 13:50  [2112] Хоккеистки женского "Торпедо" покинули клуб без компенсаций
Спорт

Форвард Кокшаров может остаться в нижегородском ФК "Пари НН"

15 мая 2025 19:00  [36] Спорт
Форвард Кокшаров может остаться в нижегородском ФК Пари НН

Фото: Александр Воложанин

Генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с молодым нападающим Александром Кокшаровым, соглашение об аренде которого истекает в конце текущего сезона, в разговоре с изданием "Чемпионат".

По словам гендиректора, возможность новой аренды не исключается, но трансфер из "Краснодара" в "Пари НН" вряд ли возможен.

"Мы на связи с "Краснодаром". Я лично с Владимиром Хашигом по нему неоднократно общался. Аренда будет зависеть от трёх сторон: и "Краснодар" должен согласиться, и мы, и игрок. Мы бы хотели, чтобы Саша играл у нас в Нижнем", - рассказал Мелик-Гусейнов.

Глава нижегородского клуба подчеркнул, что Кокшаров является не только отличным футболистом, но и достойным человеком. Мелик-Гусейнов добавил, что отсутствие нападающего стало для команды серьезной потерей, однако в клубе надеются на его возвращение.

На данный момент 20-летний футболист восстанавливается после травмы. Его контракт с нижегородским клубом заканчивается 30 июня.

Ранее сообщалось, что Мелик-Гусейнов заявил, что "Пари НН" одним из самых бедных клубов РПЛ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Давид Мелик-Гусейнов ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
14 мая 2025 18:22  [317] Ожегович из "Пари НН" пожаловался в ФИФА на задержку зарплаты в турецком клубе
13 мая 2025 11:12  [413] "Пари НН" разгромил "Крылья Советов" в матче 28-го тура РПЛ
10 мая 2025 08:40  [554] Антон Мухин возвращается в ФК "Пари НН" после истории с избиением в бани
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных