Мелик-Гусейнов назвал "Пари НН" одним из самых бедных клубов в РПЛ Спорт

Генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов признал, что команда входит в число наименее обеспеченных в Российской премьер-лиге. О финансовых трудностях нижегородской команды он сообщил изданию "Чемпионат".

По словам Мелик-Гусейнова, нижегородский клуб находится в финансовом рейтинге РПЛ на уровне последних четырех команд. Несмотря на то, что некоторые коллективы с еще меньшими бюджетами добиваются лучших результатов в турнирной таблице, "Пари НН" пока остается в нижней части списка по объему финансирования.

Руководство клуба прилагает усилия, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Основной акцент делается на повышение эффективности внутренних процессов и грамотное распределение имеющихся ресурсов.

Гендиректор "Пари НН" подчеркнул, что инвестиции чаще приходят в успешные и перспективные проекты. В клубе уверены, что за счет активной маркетинговой работы, укрепления связи с болельщиками и улучшения спортивных результатов удастся продемонстрировать, что "Пари НН" — именно такой проект.

Он также отметил, что Нижний Новгород — один из красивейших городов России с богатой историей, и это может стать дополнительным фактором привлекательности клуба для партнеров и инвесторов.

Ранее сообщалось, что в матче 28-го тура РПЛ "Пари НН" разгромил самарские "Крылья советов" 5:2.