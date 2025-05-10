Мелик-Гусейнов назвал "Пари НН" одним из самых бедных клубов в РПЛ

Генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов признал, что команда входит в число наименее обеспеченных в Российской премьер-лиге. О финансовых трудностях нижегородской команды он сообщил изданию "Чемпионат".
По словам Мелик-Гусейнова, нижегородский клуб находится в финансовом рейтинге РПЛ на уровне последних четырех команд. Несмотря на то, что некоторые коллективы с еще меньшими бюджетами добиваются лучших результатов в турнирной таблице, "Пари НН" пока остается в нижней части списка по объему финансирования.
Руководство клуба прилагает усилия, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Основной акцент делается на повышение эффективности внутренних процессов и грамотное распределение имеющихся ресурсов.
Гендиректор "Пари НН" подчеркнул, что инвестиции чаще приходят в успешные и перспективные проекты. В клубе уверены, что за счет активной маркетинговой работы, укрепления связи с болельщиками и улучшения спортивных результатов удастся продемонстрировать, что "Пари НН" — именно такой проект.
Он также отметил, что Нижний Новгород — один из красивейших городов России с богатой историей, и это может стать дополнительным фактором привлекательности клуба для партнеров и инвесторов.
Ранее сообщалось, что в матче 28-го тура РПЛ "Пари НН" разгромил самарские "Крылья советов" 5:2.
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