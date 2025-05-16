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Спорт

Два футболиста покидают нижегородский ПКМФ "Торпедо"

20 мая 2025 09:49  [1] Спорт
Два футболиста покидают нижегородский ПКМФ Торпедо

По итогам сезона 2024/2025 профессиональный клуб по мини-футболу "Торпедо" покидают два игрока. Об этом сообщается в соцсетях команды.

Так, 18 мая стало известно, что карьеру в другом клубе продолжит Денис Аширов. Он представлял Нижний Новгород шесть лет и провел 207 матчей в составе команды. Всего за "Торпедо" он забил 141 мяч и сделал 93 голевые передачи.

Игроки приходят и уходят, такова спортивная жизнь, и все это понимают. Но есть футболисты, с которыми расставаться невероятно сложно, и при мысли об уходе появляется комок в горле. Денис Аширов внес титанический вклад в развитие и достижения клуба, и сегодня мы аплодируем ему стоя, - прокомментировали представители клуба.

Кроме того, из команды уходит Давид Харрисон. Колумбиец присоседился к "Торпедо" из "Барселоны" предыдущим летом. Он сыграл в 35 матчах, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.

Клуб поблагодарил игрока за сезон и пожелал достижений в новом клубе.

Напомним, в апреле команда завершила участие в Кубке России по мини-футболу.

Ранее сообщалось, что нижегородская футбольная арена будет переименована из-за нового сотрудничества клуба "Пари НН".

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Теги:
Спорт Футбол
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