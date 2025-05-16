Полицейские раскрыли двойное преступление в Нижнем Новгороде (видео) Происшествия

Полицейские раскрыли двойное преступление в Нижнем Новгороде. Подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД по региону.

15 мая в магазине на улице Шаляпина нашли 39-летнего мужчину с ножевым ранением в грудь. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Перед госпитализацией потерпевший сказал, что сам себя пырнул. При этом рядом с ним лежала портативная колонка.

Полицейские стали разбираться и узнали, что в тот же день в полицию обратилась владелица частного дома на Чебоксарской улице, которую обокрали. Она рассказала, что ее пьяный муж проснулся от шума в доме, увидел неизвестного и выгнал. После чего супруги обнаружили пропажу золотых украшений на 89 тысяч рублей и музыкальной колонки — такой, как нашли при раненом в грудь мужчине в магазине. Отметим, что эту версию случившегося изложил муж заявительницы.

Правоохранители сложили два плюс два и устроили хозяину дома на Чебоксарской допрос с пристрастием. Мужчина в итоге признался, что распивал алкоголь дома с малознакомым гражданином, а после уснул. Потом проснулся и застукал на месте преступления гостя с украшениями супруги. Схватился за нож и пырнул им собутыльника. Тот выбежал из квартиры с награбленным, впоследствии его нашли в магазине на улице Шаляпина.

Полицейские завели два уголовных дела — по статье "Кража" и статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Сейчас 57-летний безработный находится под домашним арестом. А укравший золото 39-летний мужчина (тоже не работает) находится в больнице. Похищенное им изъято, но будет возвращено законной владелице после проведения необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось, что молодой нижегородец застрял в грязи на угнанном тракторе. Также была опубликована статистика, согласно которой алкогольное опьянение стало причиной каждого десятого преступления в Нижегородской области.