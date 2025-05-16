Полиция Нижнего Новгорода предложила запретить "разливайки" в жилых домах Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Запретить сдачу помещений на первых этажах домов под питейные заведения предложила полиция Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Врио замначальника полиции по охране общественного порядка управления МВД России по Нижнему Новгороду Евгений Попков отметил, что практически каждое десятое преступление в Нижнем Новгороде в 2025 году совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Он напомнил, что полиция, согласно законодательству России, не является органом надзора, государственного или муниципального контроля. В функции правоохранительных органов входит пресечение правонарушений, преступлений. Поэтому проверки точек продажи алкогольных напитков проводятся не в рамках осуществления контроля в области оборота алкогольной продукции, а на основании зарегистрированных обращений граждан, организаций.

По словам Попкова, проблему спаивания населения одними полицейскими рейдами не решить. Нужны усилия всех ведомств и ветвей власти. Почти в каждом районе функционируют десятки закусочных, рюмочных, которые становятся центрами притяжения преступности. Возле них совершаются пьяные драки, посетители зачастую становятся легкой добычей лиц, совершающих имущественные преступления.

"Поэтому в целях оздоровления оперативной обстановки в местах компактного проживания граждан в МКД просим заинтересованные структуры проработать механизмы запрета на сдачу в аренду под питейные заведения помещений на первых этажах жилых многоквартирных домов, предусматривающие реальную ответственность собственника помещения", - сказал он.

По словам начальника управления развития предпринимательства департамента развития предпринимательства мэрии Ильи Аринцева, соответствующим постановлением городской администрации установлены границы территорий, где запрещается продажа алкоголя. В частности, нельзя торговать такой продукцией на расстоянии меньше 25 метров от входа в детские учреждения, школы, садики, больницы. Таких территорий в Нижнем Новгороде установлено более тысячи.

Отметим, что вопрос по организации контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания предложил рассмотреть депутат Николай Сатаев. По его мнению, никакой реальной работы по искоренению "разливаек" не ведется.

Председатель комиссии Сергей Пляскин отметил, что сегодня такие заведения по большей мере работают в рамках действующих нормативно-правовых актов и не являются нарушителями. "Но при этом они доставляют неудобства жителям города", - сказал он и поинтересовался, планируется ли выстраивать регулирование в этом направлении.

В ответ заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Омельяненко отметила, что "разливайки" можно разделить на две категории: которые имеют лицензии и работают в рамках правового поля, и те, которые не лицензируются, то есть являются нарушителями.

"Само по себе когда такое заведение находится поблизости от места, где проживают люди, это зачастую вызывает негативную реакцию. При этом если люди выпили там и вышли на улицу и, например, заснули там, то это в рамках закона. Дальше работа правоохранительных органов. С другой стороны, если они пьют в "разливайке", то им уже нет необходимости купить где-то эту бутылку и потом выпивать ее на улице", - отметила она, добавив, что если точка нарушит законодательство, то может быть лишена лицензии.

Елена Омельяненко подчеркнула, что 99% жалоб на "разливайки" связаны не с продажей ими алкоголя после 23:00, а поведением посетителей.

На заседании напомнили, что сегодня по законодательству подобные заведения могут быть открыты в жилых домах при соблюдении ряда требований: в частности, вход должен быть не со стороны подъезда, рядом не должно быть школ, детсадов и других, у них должна быть лицензия и они должны соблюдать режим работы - до 23:00.

Депутат Заксобрания Николай Упирвицкий отметил, что оговорка по продаже алкоголя продиктована Федеральным законодательством.

"По инициативе Нижегородской области субъектам было передано право по установлению времени работы подачи алкоголя в ресторанах. Региональным законом установлен запрет продажи алкоголя после 23:00 всем предприятиям общественного питания за исключением ресторанов (кроме туристических зон, определенных местными органами самоуправления). Конечно, есть недовольство граждан. Но мы должны понимать, если предприниматель исполняет требование законодательства, то мы ничего не можем с ним сделать. И у нас есть два варианта. Совсем запретить, и второе - ограничить время. Беда в том, что честные люди это выполняют, а нечестные нет, и идет реализация после 23:00", - сказал парламентарий.

Упирвицкий считает, что нужен механизм для того, чтобы призвать их к ответственности. По словам депутата ЗСНО, закон об ограничению розничной продажи, который ранее разработал минпром, будет региональным. А правоохранительные органы работают по федеральному Кодексу об административной ответственности. "Чьими силами и как мы будем контролировать исполнение закона и призывать к ответственности нарушителей - вот этот вопрос, который реально есть", - заключил политик.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям.