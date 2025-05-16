Нижегородские парламентарии обсудили социальное предпринимательство Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

21 мая в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Депутаты рассмотрели информацию о реализации закона «О развитии социального предпринимательства в Нижегородской области».

«Социальное предпринимательство играет ключевую роль в решении важных общественных задач и создании новых рабочих мест. Наш регион демонстрирует уверенный рост в этом направлении, входит в ТОП-5 по количеству социальных предприятий в стране. Это результат слаженной работы власти, бизнеса и общества. Регион сочетает государственную поддержку с частными инициативами, а реализуемые программы и проекты способствуют не только экономическому росту, но и решению социальных задач, делая жизнь в регионе комфортнее», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

С 2021 года 274 социальных предприятия получили гранты на общую сумму 129,99 млн рублей. В 2023 году в регионе создан Кластер социального предпринимательства, объединивший более 340 участников. В 2025 году правительством Нижегородской области утверждена стратегия развития кластера до 2030 года. Запущена программа «СВОй добрый бизнес» для ветеранов СВО и их семей. Реализуются районные инициативы, такие как «Начни свое дело» и «Путь к успеху», которые помогли создать 266 новых рабочих мест, в том числе для людей с ОВЗ.

Также в регионе реализуются успешные партнёрские проекты, в числе которых конкурсы «Взгляд в будущее» и «Бизнес-Мост», предоставляющие социальным предпринимателям бесплатную рекламную поддержку.

«Поддержка социального предпринимательства – это не только инвестиции в экономику, но и вклад в улучшение качества жизни людей. Уже сегодня более 500 социальных предприятий региона могут воспользоваться налоговыми льготами, получить государственные кредиты по сниженной процентной ставке, а также бесплатные консультации по правовым и бухгалтерским вопросам. А такие проекты как Кластер социального предпринимательства и программа «СВОй добрый бизнес» показывают высокую эффективность», - отметил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.