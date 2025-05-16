Падение рабочего на нижегородской стройке закончилось проверкой Роструда Происшествия

В Ленинском районе Нижнего Новгорода произошел несчастный случай на строительной площадке, в результате которого пострадал рабочий.

По предварительным данным, вечером 20 мая во время кровельных работ на объекте, расположенном на улице Снежной, мужчина сорвался с высоты около 10 метров. Он упал на строительные леса, находящиеся на уровне примерно 6 метров от земли.

Для спасения пострадавшего были привлечены сотрудники экстренных служб. С помощью альпинистского снаряжения они извлекли мужчину с места падения и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Рабочего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время ожидается официальное медицинское заключение, которое должно определить характер и степень тяжести полученных травм.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, "Гострудинспекция в регионе организовала взаимодействие с профильными органами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также наличие официальных трудовых отношений между пострадавшим и работодателем".

Ранее сообщалось, что электромонтер умер во время работы в Кстове.