19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Муниципальные пляжи и зоны отдыха на воде в Нижнем Новгороде начнут работу с 1 июня. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по вопросам экологии, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам директора департамента благоустройства администрации Елены Пеговой, в городе насчитывается 19 официальных пляжных территорий: 14 пляжей и 5 зон отдыха.

В Автозаводском районе расположено два пляжа и две зоны отдыха, в Канавинском — четыре пляжа, в Ленинском — два пляжа и одна зона отдыха, в Приокском — один пляж, в Советском — одна зона отдыха и один пляж, в Нижегородском — одна зона отдыха, в Сормовском — четыре пляжные зоны.

Пляжи будут работать ежедневно с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 19:00. На них будут выделены отдельные участки акватории для купания детей. Эти зоны обозначат специальными знаками и поплавками.

На местах уже заключены контракты на обслуживание и ремонт, назначены ответственные за подготовку к сезону 2025 года. Подготовкой и содержанием пляжей занимаются районные администрации и дирекция парков и скверов. Сейчас ведутся работы по очистке территорий от мусора, завозу песка, установке информационных щитов, контейнеров для отходов, урн и туалетов. При необходимости ремонтируются малые архитектурные формы. Для обеспечения питьевого режима закупается бутилированная вода и одноразовая посуда.

Организацией работы спасательных постов, водолазным обследованием и очисткой дна водоемов занимается городское управление гражданской защиты.

Пегова отметила, что пляжи практически готовы к открытию сезона. "Мы надеемся, что к 25 мая пройдем все необходимые обследования, и к началу лета все территории будут полностью подготовлены", — подчеркнула она.

Во время пляжного сезона еженедельно будут проводиться заборы проб воды и грунта. Результаты анализов разместят на информационных стендах.

Также стало известно, что в 2025 году пляж в парке 777-летия Нижнего Новгорода работать не будет.

"Но вы же понимаете, что люди не будут ждать, когда закончится благоустройство, и все равно туда пойдут купаться", — прокомментировал председатель комиссии Герман Карачевский.

Елена Пегова пояснила, что на данный момент эта территория не оборудована, поэтому там установят аншлаги с предупреждением "Купание запрещено".

Ранее сообщалось, что 26 пляжных зон готовят в Нижегородской области к лету.