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Общество

Ремонт на месте провала на Ковалихе обещают завершить до конца дня

21 мая 2025 18:33  [95] Общество
Ремонт на месте провала на Ковалихе обещают завершить до конца дня

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонтные работы на поврежденном участке водопровода в районе улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде планируется завершить к концу текущего дня. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Нижегородский водоканал".

Авария произошла на трубопроводе диаметром 160 мм, который обеспечивает водоснабжением административное здание по адресу: ул. Ковалихинская, 22. Несмотря на то, что сети находятся на балансе этого объекта, устранением повреждения занимается "Нижегородский водоканал".

Как пояснили в компании, решение о подключении специалистов предприятия было принято из-за того, что авария привела к перекрытию улицы. Это позволило максимально оперативно приступить к ремонту и снизить неудобства для горожан.

Инженеры водоканала оперативно определили место прорыва и состав работ. В ликвидации последствий задействовано 8 единиц техники, включая современный вакуумный экскаватор. Благодаря ему удалось быстро добраться до поврежденного участка, несмотря на сложные условия — повышенную влажность грунта.

На данный момент территория у дома №22 на улице Ковалихинской огорожена в целях безопасности. Водоснабжение соседних жилых домов не нарушено.

После завершения ремонта участок будет передан под благоустройство.

Ранее сообщалось о провале грунта у стены многоквартирного дома в микрорайоне Верхние Печеры.

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Теги:
Нижегородский водоканал провал грунта Ремонтные работы
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