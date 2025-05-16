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Происшествия

Огромный провал образовался на дороге в центре Нижнего Новгорода

21 мая 2025 10:18  [42] Происшествия
Огромный провал образовался на дороге в центре Нижнего Новгорода

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Огромная яма образовалась на пересечении улиц Ковалихинской и Академика Блохиной в Нижнем Новгороде. 

Telegram-канал "Нижний №1" опубликовал фото провала. Судя по изображению, заполненная водой яма в несколько метров шириной появилась на проезжей части.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации города, аварийная труба не находится на балансе "Нижегородского водоканала".

По данным ведомства, провал произошел в зоне сетей, находящихся на балансе административного здания по улице Ковалихинская, 22.

"Для оперативного ремонта поврежденного участка и восстановления дорожного покрытия на месте работают специалисты Водоканала и представители администрации Нижегородского района. Водоснабжение соседних домов не затронуто", - отметили в мэрии.

Ранее ДУК прокомментировал провал грунта около стены многоквартирного дома в микрорайоне Верхние Печеры. Также сообщалось о провале на Нижневолжской набережной.

В начале мая в результате провала на дороге по улице Богородского около ТРЦ "Жар-птица" автобус колесом угодил в яму.

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Теги:
Нижегородский район провал грунта
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