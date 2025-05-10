Мини-провал образовался на Нижневолжской набережной

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Брусчатка провалилась на Нижневолжской набережной. Кадры с места появились в телеграм-канале "Нижний Новгород с огоньком".
В городской администрации сообщили НИА "Нижний Новгород", что в ближайшее время место провала будет огорожено.
"Ремонтные работы планируется провести 13 мая", - добавили в мэрии.
Причину возникновения провала в администрации не назвали.
Ранее сообщалось, что около торгового центра "Жар-Птица" на улице Богородского автобус колесом провалился в яму.
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