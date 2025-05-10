Мини-провал образовался на Нижневолжской набережной Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород с огоньком"

Брусчатка провалилась на Нижневолжской набережной. Кадры с места появились в телеграм-канале "Нижний Новгород с огоньком".

В городской администрации сообщили НИА "Нижний Новгород", что в ближайшее время место провала будет огорожено.

"Ремонтные работы планируется провести 13 мая", - добавили в мэрии.

Причину возникновения провала в администрации не назвали.

Ранее сообщалось, что около торгового центра "Жар-Птица" на улице Богородского автобус колесом провалился в яму.