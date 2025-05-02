Автобус колесом провалился в яму в Нижнем Новгороде Происшествия

Около торгового центра "Жар-Птица" на улице Богородского в Нижнем Новгороде автобус колесом провалился в яму.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области, транспортное средство эвакуировали в парк для оценки повреждений. Пострадавших нет.

НИА "Нижний Новгород" отправило запрос в мэрию о причинах провала на проезжей части.

Ранее сообщалось, что два нижегородских автобуса изменят номера маршрутов в мае.