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Происшествия

Автобус колесом провалился в яму в Нижнем Новгороде

07 мая 2025 18:00  [36] Происшествия
Автобус колесом провалился в яму в Нижнем Новгороде

Около торгового центра "Жар-Птица" на улице Богородского в Нижнем Новгороде автобус колесом провалился в яму. 

Как сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области, транспортное средство эвакуировали в парк для оценки повреждений. Пострадавших нет.

НИА "Нижний Новгород" отправило запрос в мэрию о причинах провала на проезжей части. 

Ранее сообщалось, что два нижегородских автобуса изменят номера маршрутов в мае.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт
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