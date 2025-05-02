Автобус колесом провалился в яму в Нижнем Новгороде

Около торгового центра "Жар-Птица" на улице Богородского в Нижнем Новгороде автобус колесом провалился в яму.
Как сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области, транспортное средство эвакуировали в парк для оценки повреждений. Пострадавших нет.
НИА "Нижний Новгород" отправило запрос в мэрию о причинах провала на проезжей части.
Ранее сообщалось, что два нижегородских автобуса изменят номера маршрутов в мае.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+