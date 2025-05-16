Более миллиарда добавят нижегородской промышленности в 2025 году Экономика

Власти региона приняли решение существенно увеличить объемы государственной поддержки отрасли. Как стало известно на заседании комитета по экономике Заксобрания, в 2025 году сумма господдержки нижегородской промышленности составит почти 3 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатель прошлого года.

Промышленный сектор Нижегородской области продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и высокую ключевую ставку Центробанка.

По словам заместителя министра промышленности региона Альбины Разиной, индекс промышленного производства составил 103,3%. В первом квартале 2025 года рост промышленности достиг 4,9%, а в обрабатывающем секторе — 6,8%.

"Цифры подтверждают, что региональная промышленность сумела оперативно адаптироваться к сложным экономическим условиям. Существенную роль в этом сыграли меры по импортозамещению и рост объемов заказов, включая оборонные контракты", — отметила замминистра промышленности региона.

Более 860 млн рублей планируется направить на развитие научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. В нижегородском Заксобрании отмечают необходимость ускоренной сертификации и адаптации разработок центра для гражданского применения.

В 2024 году общий объем господдержки составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,4 млрд было выделено из областного бюджета. Средства направлялись на компенсацию процентных ставок по кредитам, лизинговые платежи за оборудование, пополнение оборотных средств и другие расходы предприятий.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области за первые три месяца 2025 года достиг 104,9%.