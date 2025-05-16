Полицейские пресекли четыре случая браконьерства на Суре и Волге под Воротынцем

Сотрудники МВД провели серию рейдов по пресечению браконьерства на реках Сура и Волга. В ходе проверок полицейские пресекли четыре случая незаконного вылова рыбы, сообщили в региональном управлении МВД.
Правоохранители задержали граждан, использовавших запрещенную ставную сеть. Всего полицейские изъяли более 190 метров орудия лова и отправили на экспертизу.
По всем фактам возбуждены уголовные дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Расследование продолжается, сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее из нижегородских водоемов в местах нереста изъяли 216 браконьерских сетей.
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