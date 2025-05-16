Полицейские пресекли четыре случая браконьерства на Суре и Волге под Воротынцем Происшествия

Сотрудники МВД провели серию рейдов по пресечению браконьерства на реках Сура и Волга. В ходе проверок полицейские пресекли четыре случая незаконного вылова рыбы, сообщили в региональном управлении МВД.

Правоохранители задержали граждан, использовавших запрещенную ставную сеть. Всего полицейские изъяли более 190 метров орудия лова и отправили на экспертизу.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Расследование продолжается, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее из нижегородских водоемов в местах нереста изъяли 216 браконьерских сетей.