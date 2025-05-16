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Происшествия

17-летний водитель без прав устроил аварию с пострадавшими на площади Минина

22 мая 2025 11:00  [123] Происшествия
17-летний водитель без прав устроил аварию с пострадавшими на площади Минина

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе площади Минина в Нижнем Новгороде.

По предварительным данным, 21 мая около 19:20 у дома №1 на улице Ульянова несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ, выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

В результате нарушения он столкнулся с автомобилем марки "Фольксваген", которым управлял мужчина 1975 года рождения. После удара ВАЗ отбросило на тротуар, где он совершил наезд на пешехода.

В аварии пострадали три человека: мужчина, находившийся на тротуаре, а также два пассажира отечественного автомобиля — девушка 2007 года рождения и молодой человек 2004 года рождения. Все они были доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в аварии с автобусом под Нижним Новгородом пострадали трое человек.

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Теги:
ГИБДД ДТП Нижегородский район
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