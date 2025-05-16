15-летний подросток разбился насмерть на мопеде в Сеченовском районе Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

В Сеченовском округе в результате столкновения мопеда и легкового автомобиля погиб несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Нижегородской области.

По предварительным данным, трагедия произошла утром 20 мая около 8 часов на 151-м километре трассы "Работки – Порецкое", неподалеку от села Кочетовка.

15-летний подросток на мопеде при выезде на перекресток не уступил дорогу автомобилю "Лада Калина". В результате транспортные средства совершили столкновение.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. Водитель авто не пострадал.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

Кроме того, на место ДТП прибыла прокурор Сеченовского района. В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства, касающегося профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что массовая авария с двумя фурами и тремя автомобилями произошло на трассе М-7 под Лысковом.